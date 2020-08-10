Сообщения о "минировании" трех аэропортов и семи судов в Москве оказались ложными

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Угроза взрыва в трех московских аэропортах и семи судах оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Здания аэропортов и судов проверены кинологами, никаких взрывных устройств не найдено. Угроза "минирования" не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

В понедельник неизвестный "заминировал" аэропорты Шереметьево, Жуковский и Домодедово. Все аэропорты работают в штатном режиме.

По данным пресс-службы Мосгорсуда, также проверялись после сообщений об угрозах взрыва Тверской, Мещанский, Нагатинский, Тимирязевский, Измайловский, Дорогомиловский и Никулинский суды.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.