Адвокат нашел видео, доказывающее, что Ефремов был за рулем после ДТП

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, нашел видеозапись первых минут после аварии, которая доказывает, что за рулем автомобиля был артист.

"На прошлой неделе я говорил, что есть свидетели, видевшие, кто именно выходил из машины господина Ефремова со стороны водительского сидения. Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю (так как выходит он именно со стороны водительского сидения) Михаилу Ефремову выйти из автомобиля", - сообщил Александр Добровинский ТАСС. На записи видно, что никто из автомобиля больше не вышел.

Как запечатлено на видеозаписи, которую Добровинский предоставил ТАСС, после ДТП к машине подходят несколько человек. Другие очевидцы ставят на колеса перевернувшуюся машину Захарова.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев поставил под сомнение, что за рулем машины был Ефремов. Он также заявил, что у него есть доказательства невиновности артиста. Сам Ефремов отказался от признания вины, так как ничего не помнит.

Дело актера рассматривает Пресненский суд Москвы.