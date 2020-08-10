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Дело Ивана Сафронова

Следователь запретил Сафронову свидания с родными в СИЗО

Ему также запрещается говорить с ними по телефону

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Следователь ФСБ запретил советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову свидания с близкими родственниками в СИЗО Лефортово. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Иван Павлов.

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"Один из адвокатов посетил Сафронова в СИЗО. Следователь Александр Чабан запретил Ивану видеться с близкими родственниками, а также говорить с ними по телефону. Об этом стало известно после беседы защитника с обвиняемым. Цель этого запрета - создать максимальную изоляцию для Сафронова, оградить его от любой информации. Это психологическое давление", - сказал Павлов. Согласно уголовно-исполнительному законодательству, осужденный имеет право на обязательные свидания, а вот обвиняемый может получить право на него только с разрешения следователя.

Павлов добавил, что Сафронов начал получать газеты и сейчас имеет в камере исправный телевизор. "Однако все равно этого мало, он чувствует себя изолированным от общества", - заключил адвокат.

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РоссияДело Ивана Сафронова
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