Подросток погиб из-за обрушения перекрытия в заброшенном здании в Костромской области

КОСТРОМА, 10 августа. /ТАСС/. Перекрытия обрушились в недостроенном заброшенном здании в поселке Сусанино Костромской области, в результате обрушения 14-летняя девочка погибла, 13-летний подросток тяжело травмирован, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Костромской области.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения железобетонных плит перекрытия заброшенного недостроенного здания в поселке Сусанино Костромской области, в результате чего один ребенок погиб, второй травмирован, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 9 августа шесть подростков находились на территории недостроенного заброшенного объекта на окраине поселка. Железобетонные перекрытия обрушились, мальчик 2006 года рождения получил тяжелые травмы, девочка также 2006 года рождения погибла на месте, она находилась непосредственно под одной из плит. Остальные подростки не пострадали.

По предварительным данным, недостроенное здание является бесхозным объектом, свободный доступ в него не был ограничен. В настоящее время сотрудники СК проводят осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы.