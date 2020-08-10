Корреспондента RT Константина Придыбайло, задержанного в Минске, освободили

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло, задержанный ранее в понедельник в Минске, освобожден. Об этом сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале.

"Профилактически задержали на входе в парк, обращались, можно сказать, нежно. Провезли несколько километров в автозаке и высадили подальше от эпицентра протестов", - приводит RT слова Придыбайло.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Минске в воскресенье во время разгона протестных акций были задержаны журналисты Daily Storm, "Медузы" и военный корреспондент Семен Пегов. Последний находится в ГУВД Минска, подтвердили ТАСС в пресс-службе посольства РФ.