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В Ульяновске горит производственное здание на площади 2 тыс. кв. м

Никто не погиб и не пострадал

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Производственное здание загорелось в Ульяновске на площади 2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 21:35 мск поступило сообщение о том, что в Заволжском районе Ульяновска произошло загорание производственного одноэтажного здания по всей площади размером 40 на 50 м", - сказал собеседник агентства.

Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности. Угроза взрывоопасным объектам отсутствует, пострадавших и погибших нет. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 1800 кв. м.

"Само здание используется как склад для мебельного производства", - уточнили в МЧС. В момент пожара склад был пустым.

В новость внесены изменения (23:27 мск) - добавлена информация о локализации пожара. 

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