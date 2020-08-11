Пресненский суд Москвы может допросить Ефремова по делу о смертельном ДТП

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Допрос актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом, может состояться во вторник в Пресненском суде Москвы. Как сообщили ТАСС в суде, заседание назначено на вторник в 14:00.

Завершая заседание 7 августа, судья Елена Абрамова предупредила, что явка потерпевших обязательна, а подсудимый должен быть готов дать показания.

Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова, признанные потерпевшими по делу, намерены во вторник озвучить гражданские иски к Ефремову, сообщил ТАСС их адвокат Александр Добровинский. "Мы согласовали сумму. Эта сумма будет фигурировать в гражданских исках, представленных на суде", - сказал он. Общую сумму исковых заявлений он называть пока не стал. Потерпевшими признаны вдова, брат и два сына Захарова.

Судебный процесс по делу Ефремова начался с предварительного заседания 30 июля, с 5 по 7 августа состоялись три заседания по существу, в ходе которых были допрошены около 10 свидетелей обвинения, в том числе сотрудники ГИБДД, оформлявшие ДТП, очевидцы и эксперт, оценивавший состояние машин, участвовавших ДТП. Все они подтвердили, что в машине Ефремов находился один, он был настолько пьяным, что не смог пройти алкотест на месте, предлагал сотрудникам ГИБДД выпить и даже спеть песню. В суде также были продемонстрированы видеозаписи, сделанные после ДТП. Допрошенный эксперт подтвердил, что машина Ефремова до столкновения была технически исправна, как и автомобиль погибшего. Также стало известно, что в автомобиле актера, находившегося в тот момент под воздействием этанола, каннабиноидов и кокаина, были обнаружены гашиш и гашишное масло.

Вину признать не может

Ефремов в суде пока немногословен. Если на первом заседании по существу он постоянно смотрел в телефон своего адвоката Эльмана Пашаева, изучая материалы дела, то потом он начал рисовать. Как рассказал Добровинский, актер ведет себя спокойно, рисует что-то на листке. "Я увидел, что он Спасскую башню нарисовал", - сказал он.

По словам Пашаева, артист очень сильно переживает случившееся, его состояние резко ухудшилось за последнее время, обострились проблемы с сердцем.

Актер по совету своего адвоката отказался от признания вины, сделанного сразу после ДТП. Сам он пояснил в суде это тем, что ничего не помнит. На одном из заседаний после просмотра видеозаписи артист образно сравнил себя с героем повести Роберта Стивенсона "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда", когда объяснил, что ничего не помнит про день ДТП и с трудом узнает себя на видео.

Адвокат Ефремова ставит под сомнение факт, что артист был за рулем автомобиля, и обещает предъявить некое сенсационное доказательство его невиновности. Это может произойти уже на ближайших судебных заседаниях, когда защита подсудимого начнет вызывать в суд своих свидетелей и представлять доказательства.