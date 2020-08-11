Пожар в производственном здании в Ульяновске потушили

ТАСС, 11 августа. Пожарные ликвидировали возгорание в приспособленном под склад производственном здании в Ульяновске, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"01:11 [00:11 мск] - полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в производственном одноэтажном здании на ул. Шоферов Заволжского района Ульяновска поступило в 21:43. В 22:58 мск пожар удалось локализовать на площади 800 кв. м. Здание использовалось как склад для мебельного производства, на момент пожара склад был пустой. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается.