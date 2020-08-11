Защита осужденной по делу "Нового величия" Марии Дубовик обжаловала приговор

"Защита Марии Дубовик обжаловала приговор по делу "Нового величия", - отметил он. Ранее адвокаты других осужденных также заявляли ТАСС, что готовы обжаловать решение суда первой инстанции и "дойти вплоть до ЕСПЧ".

На прошлой неделе Люблинский районный суд Москвы приговорил к срокам от 4 лет условно до 7 лет колонии семерых участников молодежного сообщества "Новое величие", обвиняемых по делу об экстремизме. Руслан Костыленков получил 7 лет колонии, Вячеслав Крюков - 6 лет колонии, Петр Карамзин - 6,5 года колонии, Анне Павликовой назначено 4 года условно, Марии Дубовик - 6 лет условно, Дмитрий Полетаев получил 6 лет условно, Максим Рощин - 6,5 года условно. Суд в качестве дополнительного наказания лишил всех осужденных права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и обращений в интернете, сроком на 5 лет и с ограничением свободы на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.