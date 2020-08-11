На Сахалине замглавы отдела Россельхознадзора оштрафовали на 18 млн рублей за взятку

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Южно-Сахалинский городской суд в деле о взяточничестве назначил заместителю начальника отдела управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области наказание в виде штрафа на 18 млн рублей. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры островного региона.

Суд установил, что обвиняемый, находясь в своем автомобиле, умышленно взял от руководителя одной из фирм Южно-Сахалинска $5,5 тыс. Он получил взятку за обеспечение положительного прохождения ветеринарно-санитарного обследования рыбопромыслового судна.

"Вынесен обвинительный приговор в отношении заместителя начальника сахалинского отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области за совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 18 млн рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, подсудимого лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях сроком на шесть лет. В ходе судебного заседания подсудимый виновным себя не признал.

Приговор в законную силу не вступил.