В Сахалинской области подростки украли из магазина гаджеты на 1,8 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех подростков в возрасте от 15 до 16 лет за кражу из магазина гаджетов на крупную сумму более 1,8 млн рублей. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка и двоих братьев 16 и 15 лет, жителей Корсакова [город на юге Сахалина]. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ - кража", - сообщили в пресс-службе управления. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

По версии следствия, 6 августа в ночное время дети проникли в магазин и похитили смартфоны, "умные часы", гарнитуру на общую сумму более 1,8 млн рублей. В отношении подозреваемых по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.