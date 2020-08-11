Один человек погиб в ДТП с автомобилем скорой помощи в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и пятеро получили различные травмы в ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Благовещенске, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота Королла" выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, который двигался без спецсигналов. В результате ДТП водитель иномарки 1977 года рождения погиб на месте происшествия. Водитель скорой помощи, а также четверо пассажиров, в том числе двое детей 2009 и 2019 годов рождения, травмированы", - сказали в ведомстве.

По факту ДТП проводится доследственная проверка.