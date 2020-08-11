Тайфун "Мекхала" ударил по провинции Фуцзянь в Китае

ШАНХАЙ, 11 августа. /ТАСС/. Усилившийся до тайфуна тропический шторм "Мекхала" ударил во вторник утром по побережью восточной китайской провинции Фуцзянь. Согласно данным с сайта китайской системы мониторинга тропических циклонов, тайфун достиг прибрежных районов уезда Чжанпу (провинция Фуцзянь) примерно в 07:30 по местному времени (02:30 мск).

На момент удара по побережью скорость ветра в центральной части тайфуна составляла 33 м/с. После этого тропический циклон начал слабеть, в настоящее время скорость ветра в эпицентре составляет порядка 30 м/с. Тропический циклон движется в северном направлении со скоростью примерно 35 км/ч и постепенно теряет свою силу.

После того, как несколько часов назад тропический шторм усилился до тайфуна, Центральная метеорологическая служба Китая объявила оранжевый уровень опасности. Провинциальными властями еще накануне были приняты меры, предусмотренные планом реагирования на штормовой ветер и сильные волны в прибрежных районах. Всем находящимся в потенциально опасной зоне судам было предписано вернуться в порты, экстренным службам указано находиться в готовности к возможным последствиям сильных ливней. Об эвакуации населения или пострадавших информации пока не поступало.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.