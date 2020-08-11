Лидер Южной Кореи призвал принять все меры для ликвидации ущерба от наводнений

СЕУЛ, 11 августа. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин призвал мобилизовать ресурсы для скорейшего восстановления районов страны, пострадавших от стихийных бедствий, вызванных продолжительными дождями. Об этом глава государства заявил во вторник на заседании кабинета министров.

"Необходимо использовать все доступные ресурсы, включая резервный фонд и фонды помощи при стихийных бедствиях. Суть восстановительных работ - скорость", - подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Президент дал указание государственным служащим продолжать работать в режиме повышенной готовности и не ослаблять бдительности до окончания сезона дождей. Он напомнил, что вода во многих водохранилищах и реках поднялась до критического уровня. В этой связи лидер страны предложил выработать средне- и долгосрочные меры против стихийных бедствий, которые "могут неоднократно и непредсказуемо произойти в любое время из-за изменения климата".

Согласно официальным данным, опубликованным во вторник, в общей сложности с начала августа в стране 42 человека погибли и пропали без вести, более 7,5 тыс. эвакуированы.