Казахстанские пограничники задержали россиянина за провоз наркотиков

НУР-СУЛТАН, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники Пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали гражданина России, который пытался провезти в РФ партию наркотического вещества. Об этом сообщила во вторник пресс-служба КНБ.

"7 августа казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Каракога" при выезде из Казахстана в Россию задержан гражданин РФ "К", который пытался провести спрятанное в автомобиле вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Результаты экспертизы показали, что выявленным наркотическим веществом является гашиш общим весом около 400 граммов", - говорится в сообщении.

По данному делу компетентными органами начато досудебное расследование, отметили в ведомстве.