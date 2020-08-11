Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме в Самарской области

ТАСС, 11 августа. Четыре человека, среди которых трое детей, погибли, еще один мужчина пострадал во время пожара в дачном доме в микрорайоне Волжский Самарской области. Об этом журналистам во вторник сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Происходило горение дачного дома и надворных построек. В результате пожара погибли четыре человека, в том числе три ребенка (женщина 1983 года рождения, мальчик 2009 года рождения, девочка 2011 года рождения, девочка 2016 года рождения). В "Самарскую городскую больницу № 10" госпитализирован мужчина 1981 года рождения в шоковом состоянии", - сказано в сообщении.

По предварительным данным ГУ МЧС, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования, площадь пожара составила 50 кв. м, он был ликвидирован около пяти часов утра (04:00 мск).