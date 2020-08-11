На трассе Пермь - Ижевск произошло ДТП с пятью пострадавшими

ПЕРМЬ, 11 августа. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе "Пермь - Ижевск" в Краснокамском районе Пермского края, в результате чего пять человек пострадали, всех с травмами доставили в больницу. Об этом во вторник сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

"По автодороге Пермь - Ижевск двигалась Toyota RAV4 под управлением мужчины 1963 года рождения. По предварительной информации, на 464 километре трассы водитель иномарки при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю "Datsun", двигавшемуся во встречном направлении, и допустил с ним столкновение. В результате ДТП 37-летний водитель и четверо пассажиров Datsun с различными травмами доставили в больницу", - говорится в сообщении.

По данным МВД, авария произошла в 07:25 (05:25 мск), в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.