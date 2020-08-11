На Чукотке потушили все лесные пожары

ТАСС, 11 августа. Все лесные пожары на Чукотке, действовавшие в округе около трех недель, ликвидировали, сообщают во вторник специалисты департамента природных ресурсов и экологии Чукотского АО на официальной странице департамента в Instagram.

"На 11 августа все лесные пожары на Чукотке ликвидированы. Авиапожарные продолжают дежурство на случай новых пожаров", - говорится в сообщении.