На Чукотке потушили все лесные пожары

ТАСС, 11 августа. Все лесные пожары на Чукотке, действовавшие в округе около трех недель, ликвидировали, сообщают во вторник специалисты департамента природных ресурсов и экологии Чукотского АО на официальной странице департамента в Instagram.
"На 11 августа все лесные пожары на Чукотке ликвидированы. Авиапожарные продолжают дежурство на случай новых пожаров", - говорится в сообщении.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На 11 августа все лесные пожары на Чукотке ликвидированы. Авиапожарные продолжают дежурство на случай новых пожаров. ᅠ Ликвидирован пожар в 45 км от #Анюйск площадью 58 250 га. На тушении работали специалисты ГАУ ЧАО #Авиабаза и авиапожарные @avialesookhrana. ᅠ Ликвидирован пожар в 61 км от #Островное площадью 3 300 га. В борьбе с огнём были задействованы специалисты @avialesookhrana и сотрудники ПДПС из Приморья. ᅠ С начала сезона авиапожарные ликвидировали 33 лесных пожара общей площадью 119 019,11 га. ᅠ Класс пожарной опасности на территории лесного фонда округа - 2. В районе села #Марково наблюдается 3 класс пожарной опасности. ᅠ #лесаЧукотки #лесныепожары #лесныепожарынаЧукотке #экология #экологияЧукотки #лёгкиепланеты #Чукотка #Билибинскийрайон
С начала сезона авиапожарные на Чукотке потушили 33 лесных пожара общей площадью 119 тыс. га. 24 июля в Билибинском районе был введен режим ЧС в лесах.