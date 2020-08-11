Тайфун "Мекхала" нарушил транспортное сообщение в китайской провинции Фуцзянь

ШАНХАЙ, 11 августа. /ТАСС/. Ослабевший до тропического шторма тайфун "Мекхала", который во вторник рано утром ударил по побережью восточной китайской провинции Фуцзянь, нарушил транспортное сообщение в регионе. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Местные власти из-за сильных ливней и штормового ветра были вынуждены приостановить движение поездов по ряду направлений в провинции. В аэропорту Гаоци города Сямэнь в понедельник было отменено свыше 50 рейсов, а во вторник утром - 38 рейсов.

По данным штаба по борьбе с наводнениями города Сямэнь, свыше 5,6 тыс. рыболовецких судов были вынуждены вернуться к побережью и укрыться в портах. Согласно агентству, экстренными службами из наиболее опасных районов эвакуировано более 3,2 тыс. жителей. В прибрежной полосе приостановлена работа паромных переправ, туристических объектов и строительных площадок.

На момент удара по побережью примерно в 07:30 по местному времени (02:30 мск) в районе уезда Чжанпу скорость ветра в центральной части тайфуна составляла 33 м/с. Спустя несколько часов он ослабел до тропического шторма, в настоящее время скорость ветра в эпицентре составляет порядка 18 м/с. Тропический циклон движется в северном направлении со скоростью примерно 35 км/ч и продолжает терять силу.