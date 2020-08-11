В Волгоградской области возбудили дело после пожара на газовой АЗС

"По факту возгорания на автозаправочной станции №36, расположенной на проспекте Ленина областного центра, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба")", - говорится в сообщении.

ВОЛГОГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по нарушению требований промышленной безопасности опасных производственных объектов возбудили в Волгоградской области из-за пожара на газовой АЗС. Об этом во вторник журналистам сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Инцидент произошел днем в понедельник в Тракторозаводском районе Волгограда, когда на АЗС загорелась газовая цистерна и здание газовой заправки. Сейчас пожар уже потушили, но при этом, по данным властей региона, пострадали 13 человек, один из них находится в реанимации. Во время тушения произошел взрыв, травмы получили в том числе четверо пожарных, у одного из них ожоги 50% тела.

По данным источника в правоохранительных органах, причиной случившегося могло стать нарушение техники безопасности и условий эксплуатации.

В настоящий момент следователи выяснили, что в момент пожара на АЗС из автоцистерны с газом на полуприцепе велась заправка резервуара для хранения топлива. Полуприцеп закрепили к кабине автомобиля марки МАЗ, а общий объем газа в цистерне составлял более 16 тонн. В какой-то момент трубопровод цистерны, который сбрасывает избыточное давление, загорелся, это заметил водитель газовоза и сообщил об этом мастеру и заправщику. Сотрудники сразу же перекрыли вентили подачи газа, все находившиеся на заправке покинули территорию и вызвали спецслужбы.

"Производство осмотра места происшествия затруднено в связи с имеющейся опасностью детонации газа в подземных резервуарах хранения топлива заправочной станции. При этом концентрация газа в воздухе значительно превышает допустимые нормы", - уточнили в пресс-службе.