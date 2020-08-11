Суд Коми оставил в силе решение об отказе в УДО экс-главе республики

СЫКТЫВКАР, 11 августа. /ТАСС/. Верховный суд Республики Коми оставил без изменения решение Ухтинского городского суда об отказе бывшему главе республики и экс-сенатору Владимиру Торлопову в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили во вторник журналистам в суде.

"Апелляционным постановлением Верховного суда Республики Коми от 11 августа постановление Ухтинского городского суда от 21 мая, которым Торлопову В. А. отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, назначенного приговором Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 10 июня 2019 года, оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвоката - без удовлетворения", - сообщили в суде.

В 2016 году бывшему главе Коми Торлопову предъявили обвинение в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и легализации денежных средств. Обвинение представили после расследования уголовного дела об организованном преступном сообществе в Коми, по которому проходили экс-глава Коми Вячеслав Гайзер и ряд чиновников республики.

Торлопов признал свою вину. 10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 6,5 года колонии общего режима и штрафу 500 тыс. рублей. При этом суд снял с него обвинение в создании организованного преступного сообщества.