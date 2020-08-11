Жителя Якутии приговорили к пожизненному заключению за убийство семьи из четырех человек

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Верховный суд Республики Саха (Якутия) назначил пожизненное лишение свободы жителю республики по делу об убийстве четырех членов семьи, включая двух детей, сообщает во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

"Верховный суд Республики Саха (Якутия) вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя 1991 года рождения. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" и "к" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство четырех лиц, в том числе двух малолетних, с целью скрыть другое преступление") и статьи 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к пожизненному лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Как установлено в суде, пьяный мужчина во время ссоры порезал свою знакомую в одном из частных домов в Якутии. Женщина умерла, а злоумышленник, пытаясь скрыть преступление, также несколько раз ударил ножом видевшую его пожилую мать погибшей и двух малолетних детей 2012 и 2014 годов рождения. В тот же день в ходе его задержания он совершил посягательство на жизнь сотрудника полиции, нанеся ему не менее трех ударов ножом.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.