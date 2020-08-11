{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве эвакуировали ТЦ "Гагаринский" из-за анонимного сообщения о "минировании"

Здание обследуют кинологи с собаками

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты проверяют информацию о "минировании" торгового центра "Гагаринский" в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве на территории ТЦ "Гагаринский" по адресу: улица Вавилова, 3. Сейчас здание обследуют кинологи с собаками. Произведена эвакуация", - рассказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.

Теги
Россия
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и двумя маршрутками в Иванове
По предварительным данным, водитель автобуса из-за технической неисправности не смог затормозить, подъезжая к остановке
Читать полностью