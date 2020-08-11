В Москве эвакуировали ТЦ "Гагаринский" из-за анонимного сообщения о "минировании"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты проверяют информацию о "минировании" торгового центра "Гагаринский" в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве на территории ТЦ "Гагаринский" по адресу: улица Вавилова, 3. Сейчас здание обследуют кинологи с собаками. Произведена эвакуация", - рассказал собеседник агентства.
Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.