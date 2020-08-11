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Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и двумя маршрутками в Иванове

По предварительным данным, водитель автобуса из-за технической неисправности не смог затормозить, подъезжая к остановке
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

ТАСС, 11 августа. Три автобуса столкнулись на Шереметьевском проспекте в Иванове, пострадали шесть пассажиров. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"Сегодня утром на остановке общественного транспорта столкнулись три автобуса, пострадали шесть человек", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, из-за технической неисправности водитель автобуса "Богдан", подъезжая к остановке общественного транспорта, не смог вовремя затормозить и столкнулся с микроавтобусом "Газель", который в свою очередь столкнулся еще с одной пассажирской маршруткой.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства и причины ДТП.

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