СМИ: в Китае из-за ливней погибли шесть человек

ТАСС, 11 августа. По меньшей мере шесть человек погибли, пять числятся пропавшими без вести в китайской юго-западной провинции Сычуань из-за ливней. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

По информации агентства, сильные дожди затопили низменные районы города Яань, нанеся ущерб жилым домам, водохозяйственным сооружениям и объектам энергетики.

Ливни обрушились на несколько городов провинции Сычуань, в том числе на ее столицу Чэнду, вечером в понедельник и продолжались до утра вторника.