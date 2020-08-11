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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Старший сын погибшего в ДТП с участием Ефремова подал иск к актеру на 6,5 млн рублей

Виталий Захаров попросил в иске признать актера гражданским ответчиком и взыскать с него компенсацию морального вреда
Михаил Ефремов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Старший сын погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Виталий Захаров подал иск к актеру о возмещении морального вреда на 6,5 млн рублей. Об этом говорится в копии искового заявления потерпевшего, с которой ознакомился корреспондент ТАСС.

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Иск подготовлен адвокатом Сергеем Аверцевым, который представляет интересы Виталия Захарова. "Прошу признать Ефремова Михаила Олеговича гражданским ответчиком и взыскать с него в случае постановления в отношении него обвинительного приговора в счет компенсации моего морального вреда 6 млн 500 тыс. рублей", - отмечается в документе.

Аверцев подтвердил ТАСС факт подачи гражданского иска своим доверителем. "Да, мы подали гражданский иск и хотим добиться возмещения морального вреда", - отметил он.

Потерпевшими по делу признаны еще трое родственников Захарова - вдова, брат и младший сын. Их представляет адвокат Александр Добровинский, который ранее сообщил ТАСС, что иски к Ефремову его доверителями уже подготовлены.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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