{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Белоруссии после выборов президента
Обновлено 

СК Белоруссии будет изымать машины, блокирующие движение транспорта

Эти автомобили Следственный комитет считает орудиями преступления

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Автомобили, которые используются для блокирования движения транспорта, являются орудиями преступления и будут изыматься у владельцев. Об этом во вторник предупредил Следственный комитет (СК) Белоруссии, передает агентство БелТА.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств уголовного дела, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - заявили в СК.

В комитете добавили, что запрещено создавать препятствия, возводить баррикады и использовать другие инструменты для нарушения безопасного функционирования коммуникаций.

Теги
БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
В ростовском аэропорту Платов прошла эвакуация
По данным источника в аэропорту, причиной эвакуации стало сообщение о неизвестном предмете
Читать полностью