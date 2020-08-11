СК Белоруссии будет изымать машины, блокирующие движение транспорта

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Автомобили, которые используются для блокирования движения транспорта, являются орудиями преступления и будут изыматься у владельцев. Об этом во вторник предупредил Следственный комитет (СК) Белоруссии, передает агентство БелТА .

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств уголовного дела, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - заявили в СК.

В комитете добавили, что запрещено создавать препятствия, возводить баррикады и использовать другие инструменты для нарушения безопасного функционирования коммуникаций.