{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Рынок "Теплый стан" закрыт в Москве из-за спецоперации по борьбе с нелегальными мигрантами

Правоохранительные органы задерживают подозреваемых, которые занимались подделкой ряда документов и печатей
Описание
© Михаил Почуев/ТАСС, архив

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Входы и выходы на рынке "Теплый стан" в Москве перекрыты из-за проведения спецоперации по борьбе с незаконной миграцией. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии проводят спецоперацию на рынке "Теплый стан" в Москве. По предварительной информации, в настоящее время проходит задержание подозреваемых, которые занимались подделкой ряда документов и печатей", - сказал собеседник агентства. По его словам, операция связана с организацией незаконной миграции.

Спецоперация проводится с самого утра, с территории рынка выйти никому не разрешают. Правоохранительные органы не исключают, что на рынке незаконно изготавливали документы для легального пребывания иностранцев.

В новость внесены изменения (13:14 мск) - добавлена информация по тексту. 

Теги
Россия
В ростовском аэропорту Платов прошла эвакуация
По данным источника в аэропорту, причиной эвакуации стало сообщение о неизвестном предмете
Читать полностью