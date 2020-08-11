Рынок "Теплый стан" закрыт в Москве из-за спецоперации по борьбе с нелегальными мигрантами

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Входы и выходы на рынке "Теплый стан" в Москве перекрыты из-за проведения спецоперации по борьбе с незаконной миграцией. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии проводят спецоперацию на рынке "Теплый стан" в Москве. По предварительной информации, в настоящее время проходит задержание подозреваемых, которые занимались подделкой ряда документов и печатей", - сказал собеседник агентства. По его словам, операция связана с организацией незаконной миграции.

Спецоперация проводится с самого утра, с территории рынка выйти никому не разрешают. Правоохранительные органы не исключают, что на рынке незаконно изготавливали документы для легального пребывания иностранцев.

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