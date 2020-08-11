Неизвестные "заминировали" 15 судов в Москве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозах взрыва поступили в 15 столичных судов, в том числе в Пресненский районный суд, где во вторник должно состояться очередное заседание по делу актера Михаила Ефремова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 15 районных судов: Чертановский, Пресненский, Кузьминский, Тушинский, Кунцевский, Дорогомиловский, Басманный, Таганский, Бутырский, Тимирязевский, Савеловский, Хорошевский, Останкинский, Черемушкинский и Головинский", - сказали в Мосгорсуде. Некоторые суды уже проверены, взрывных устройств там не обнаружено.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.