В Саратовской области восьмилетний ребенок погиб в скатившемся в пруд автомобиле

ТАСС, 11 августа. Следователи начали проверку после гибели восьмилетнего ребенка в Саратовской области, мальчик находился в машине, которая скатилась ночью в водоем. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Ртищевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области организована доследственная проверка по факту гибели восьмилетнего ребенка", - сказано в сообщении с уточнением, что в момент происшествия ребенок находился на переднем пассажирском сиденье автомобиля, скатившегося в водоем.

По предварительным данным, семья с сыном и тремя племянниками из города Ртищево накануне вечером приехала на автомобиле Lada Priora отдыхать на берег пруда у села Песчанка. Ночью мужчина поехал за дровами для костра вместе с восьмилетним племянником. Когда он вышел из автомобиля, машина внезапно покатилась в сторону водоема. "Мужчина попытался остановить автомобиль, но сделать этого не смог, машина скатилась в водоем. Он бросился на помощь мальчику, нырнул в воду и, разбив стекло автомобиля с водительской стороны, попытался обнаружить ребенка в салоне, но не нашел. Спасти ребенка не удалось", - отмечается в сообщении.

Водолазы позже извлекли тело ребенка из водоема. Проверка по факту инцидента продолжается.