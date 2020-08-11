ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

УФА, 11 августа. /ТАСС/. Житель Нефтекамска в Башкирии задержан за попытку поджечь здание местной администрации. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону во вторник.

"Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства", - сказано в сообщении.

Злоумышленник хотел дестабилизировать работу органов государственной власти и в интернете призывал к протестам против действующего конституционного строя. Мужчину задержали.

Возбуждены уголовные дела по статьям о террористическом акте и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. "В настоящее время задержанный дал показания, по месту его жительства изъяты компьютер и средства связи, содержащие информацию о подготовке к террористическому акту, а также видеозаписи изготовления и предварительных испытаний зажигательных смесей", - добавили в УФСБ.