Михаила Ефремова доставили в суд, где может состояться его допрос

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСИН доставили Михаила Ефремова в Пресненский суд Москвы, где может состояться его допрос по делу о ДТП со смертельным исходом.

Как передает корреспондент ТАСС, находящегося под домашним арестом Ефремова, как и в прошлые разы, доставили на машине ФСИН. Он по-прежнему не стал отвечать на вопросы журналистов и молча прошел в здание суда.

Ожидается, что во вторник может состояться допрос актера. Кроме того, четверо потерпевших намерены заявить гражданские иски к артисту. Как стало известно ранее, старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова будет просить взыскать с актера 6,5 млн рублей. Сумма исков остальных трех потерпевших - вдовы, брата и младшего сына Захарова - пока не раскрывается.

Судебный процесс по делу Ефремова начался с предварительного заседания 30 июля, с 5 по 7 августа состоялись три заседания по существу, в ходе которых были допрошены около 10 свидетелей обвинения, в том числе сотрудники ГИБДД, оформлявшие ДТП, очевидцы и эксперт, оценивавший состояние машин, участвовавших ДТП. Все они подтвердили, что в машине Ефремов находился один, он был настолько пьяным, что не смог пройти алкотест на месте, предлагал сотрудникам ГИБДД выпить и даже спеть песню. В суде также были продемонстрированы видеозаписи, сделанные после ДТП. Допрошенный эксперт подтвердил, что машина Ефремова до столкновения была технически исправна, как и автомобиль погибшего. Также стало известно, что в автомобиле актера, находившегося в тот момент под воздействием этанола, каннабиноидов и кокаина, были обнаружены гашиш и гашишное масло.