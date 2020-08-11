Ефремова госпитализировали из здания суда

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Врачи скорой помощи решили госпитализировать артиста Михаила Ефремова из здания Пресненского суда в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мне нужно четыре человека, чтобы вынести его", - сказала одна из врачей, выйдя из комнаты приставов, где артисту оказывали помощь. Судебные приставы приняли решение закрыть суд на вход и оттеснить толпу от прохода для госпитализации актера.

"Ему необходима мера реанимации", - сказал адвокат актера Эльман Пашаев и проследовал за врачами. Спустя какое-то время он вернулся в суд. Адвокат уточнил, что Ефремов госпитализирован в бессознательном состоянии.

В пресс-службе суда подтвердили, что Михаил Ефремов госпитализирован.

По информации источника, у актера подозрение на инсульт. "У Ефремова подозрение на инсульт, точный диагноз будет установлен в больнице", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что состояние актера ухудшилось в воскресенье, ему вызывали скорую, но от госпитализации он отказался. "У Ефремова несколько нарушена речь, начались проблемы с левой ногой", - сказал источник.

Ранее корреспондент ТАСС с места события сообщал, что актер смог выйти из автомобиля только с помощью судебных приставов и вошел в здание суда, сильно прихрамывая, после чего ему вызвали скорую. Еще накануне Пашаев сообщил о том, что состояние здоровья его подзащитного сильно ухудшилось.