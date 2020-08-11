{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция в КНР раскрыла дело о приложениях для азартных игр с фондами в $65 млн

Обвиняемые создали восемь приложений для онлайн-ставок и к 22 июлю текущего года смогли привлечь более 210 тыс. пользователей

ТАСС, 11 августа. Правоохранительные органы КНР арестовали 23 человека, подозреваемых в незаконной организации азартных игр через мобильные приложения. Сумма задействованного игрового капитала составила 460 млн юаней (около $65 млн), во вторник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на полицию города Цзилинь, расположенного в одноименной северо-восточной провинции Китая.

Обвиняемые создали восемь приложений для онлайн-ставок и к 22 июлю текущего года смогли привлечь более 210 тыс. пользователей. Выручка от незаконной деятельности переводилась за границу. По данным полиции, штаб-квартира преступной группировки вместе с сервером располагалась не на материковом Китае, при этом в различных регионах КНР оперировал 21 агент сети.

Подозреваемые были задержаны в городе Шанхай, а также в провинциях Цзилинь, Шэньси и Фуцзянь. Следственные органы продолжают выяснение деталей преступной схемы.

Теги
Китай
ДТП с участием Михаила Ефремова
Адвокат Ефремова назвал фейком видеозапись, где актера вытаскивают из машины после ДТП
По словам Эльмана Пашаева, у актера в момент аварии была другая обувь
Читать полностью