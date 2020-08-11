Сообщения о минировании торговых центров в Москве оказались ложными

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты проверили около десяти столичных торговых центров, которые были якобы заминированы, и не нашли взрывных устройств. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Кинологи с собаками обследовали все ТЦ в Москве, получившие анонимные сообщения о взрывных устройствах на их территории. Всего таких заявок было порядка десяти. Ничего не обнаружено", - рассказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.