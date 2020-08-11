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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Судебное заседание по делу Ефремова отложили на 12 августа

Актера госпитализировали из зала суда с подозрением на инсульт

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Судебное заседание по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, отложено на 12 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

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"Судебное заседание отложено на 10:00 среды", - сказали в суде. Причина переноса - госпитализация Ефремова.

До этого судья продолжила заседание в закрытом режиме, после чего было принято решение о переносе.

Ранее корреспондент ТАСС с места события сообщал, что актер смог выйти из автомобиля только с помощью судебных приставов и вошел в здание суда, сильно прихрамывая, после чего ему вызвали скорую. По данным источника агентства, у него подозрение на инсульт.

 

 

Теги
ДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
ДТП с участием Михаила Ефремова
Ефремова госпитализировали из здания суда
По информации источника, у актера подозрение на инсульт
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