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Взрыв в порту Бейрута

Взрыв в Бейруте унес жизни трех детей

Как сообщил Детский фонд ООН, еще не менее 31 ребенка нуждается в госпитализации

ЖЕНЕВА, 11 августа. /ТАСС/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) располагает сведениями о гибели по меньшей мере трех детей во время взрыва в Бейруте, еще не менее 31 ребенка нуждается в госпитализации. Об этом заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель фонда Марикси Меркадо, подчеркнув, что эти данные - не окончательные.

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"Мы еще далеки от того, чтобы иметь полные цифры смерти или ранений среди детей, - сказала она. - На настоящий момент нам известно о том, что по меньшей мере три ребенка погибли и 31 нуждается в госпитализации". По сведениям от организаций-партнеров ЮНИСЕФ, "среди раненых - около 1 тыс. детей", отметила Меркадо.

В результате взрыва в порту Бейрута повреждения получили 20 профессионально-технических учебных заведений, в которых обучались около 8 тыс. подростков и молодых людей, сообщила официальный представитель. Кроме того, пострадали 120 школ.

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