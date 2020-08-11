Адвокат потерпевших заявил, что в деле Ефремова могут появиться новые свидетели

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Люди, вытащившие артиста Михаила Ефремова из машины сразу после ДТП, могут быть допрошены в суде в качестве свидетелей. Об этом ТАСС заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

"В выходные в СМИ появилось видео, где Ефремова вытаскивают из машины после ДТП. Это был первый сюрприз. Я не исключаю появление в суде тех, кто его вытаскивал. Это будет второй сюрприз", - сказал он.

Ранее Добровинский сообщал, что нашел видеозапись первых минут после аварии, которая доказывает, что за рулем автомобиля был артист. На записи видно, как очевидцы трагедии помогают водителю, Михаилу Ефремову, выйти из автомобиля, при этом никто из автомобиля больше не вышел. После ДТП к машине подходят несколько человек. Другие очевидцы ставят на колеса перевернувшуюся машину Захарова.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев поставил под сомнение, что за рулем машины был Ефремов. Он также заявил, что у него есть доказательства невиновности артиста. Сам Ефремов отказался от признания вины, так как ничего не помнит.

Добровинский также отметил, что нет оснований не верить врачам, что актер Михаил Ефремов нуждается в госпитализации.

"Мне постоянно пишут, что Ефремов устроил "шоу маст гоу он". Но я всегда всему верю, пока меня не переубедят. Пока нет оснований не верить врачам", - сказал он.

Ефремова госпитализировали из Пресненского суда Москвы 11 августа. Источник в медицинских кругах сообщил, что у него подозрение на инсульт. Адвокат актера Эльман Пашаев отметил, что Ефремов находится в бессознательном состоянии и госпитализирован, он не может участвовать в судебном заседании. До этого он отмечал, что из-за переживаний состояние актера резко ухудшилось.

Ранее корреспондент ТАСС с места события сообщал, что актер смог выйти из автомобиля только с помощью судебных приставов и вошел в здание суда, сильно прихрамывая, после чего ему вызвали скорую.