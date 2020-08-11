Суд обязал Манжеева компенсировать Батуриной 380 тыс. руб. расходов по делу о клевете

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Элистинский городской суд обязал Эренцена Манжеева - управляющего директора Виктора Батурина компенсировать вдове бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной расходы в размере 378 тыс. рублей, понесенные в деле о клевете, говорится в решении суда, которое имеется распоряжении ТАСС.

Уголовное дело о клевете рассматривалось с сентября прошлого года в порядке частного обвинения по иску Манжеева к Батуриной. В мае 2020 года уголовное дело было прекращено в связи с отказом финансового управляющего от обвинения. Адвокаты Батуриной, в свою очередь, подали иск о возмещении понесенных ею расходов на командировки адвокатов при рассмотрении заявления Манжеева в Калмыкии, сообщила ТАСС пресс-служба предпринимательницы.

"Исковые требования Батуриной Елены Николаевны к Манжееву Эренцену Николаевичу о взыскании убытков удовлетворить. Взыскать с Манжеева Эренцена Николаевича в пользу Батуриной Елены Николаевны убытки в виду расходов по оплате проезда и проживания представителей по уголовному делу в размере 371 301,60 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 913,02 рублей", - говорится в решении суда.

Суд также установил, что со стороны Манжеева имело место намерение причинить вред Батуриной. "Его действия, связанные с возбуждением уголовного преследования Батуриной, явились недобросовестными и были обусловлены личной неприязнью к истцу на почве имевшихся между сторонами конфликтов и других судебных разбирательств с участием этих лиц и членов их семей", - отмечается в решении.

Как в свою очередь сообщил ТАСС адвокат Манжеева Дмитрий Савочкин, дело о клевете было прекращено не в связи с тем, что суд установил отсутствие состава преступления, а в связи с тем, что Манжеев отказался от обвинений, так как в ходе допроса свидетелей стало ясно, что у Батурной отсутствовал умысел на распространение порочащих сведений. "Произошел отказ от обвинений. Поэтому говорить, что у Манжеева был умысел причинить ей вред, никак невозможно", - сказал Савочкин.

Руководитель пресс-службы Батуриной Геннадий Теребков ранее сообщал ТАСС, что сторона Батуриной считает иск о клевете, как и другие поданные к вдове бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова иски, безосновательным и удовлетворена закрытием дела.