Задержан подозреваемый в убийстве своей невесты в центре Москвы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Следователи задержали подозреваемого в убийстве своей невесты в квартире в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Установлен и задержан сожитель потерпевшей 1993 года рождения. Мужчина доставлен в подразделение ГСУ СК России по Москве для проведения ряда следственных действий", - сообщила Иванова.

Вечером 21 июля в квартире жилого дома по Колпачному переулку было обнаружено тело девушки 1993 года рождения с множественными повреждениями. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным СМИ, мать молодого человека, с которым встречалась погибшая, сообщила, что пара должна была пожениться 8 августа. По словам матери, конфликтов у них не было.