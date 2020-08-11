Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. экс-сотрудника ГП по делу о насилии над полицейским

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы во вторник оштрафовал на 150 тысяч рублей бывшего замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова, признав его виновным в применении насилия в отношении полицейского в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Назначить Мыльникову наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей", - огласила приговор судья.

Суд рассмотрел дело Мыльникова в особом порядке в связи с признанием им вины. "Я раскаиваюсь в содеянном и всеми силами попытался возместить нанесенный ущерб", - сказал подсудимый, выступая с последним словом.

Мыльникову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти, не опасное для жизни"). Как следует из характеристики, он участвовал в контртеррористических операциях на Кавказе, служил в спецназе, имеет знак почетного работника Генпрокуратуры России, на иждивении у него находятся супруга и два малолетних ребенка.

Согласно материалам дела, Мыльников был остановлен полицией за нарушение общественного порядка возле одного из домов на 2-й Филевской улице, а затем доставлен в отделение полиции, где применил насилие в отношении полицейского. Он напал на полицейского, который предложил ему снять ремень. Мыльникова хотели поместить в камеру, так как он был пьян и вел себя неадекватно.

Ранее глава СК поручил тщательно проверить все обстоятельства произошедшего, дать принципиальную оценку действиям нападавшего, а также поставил на контроль в центральном аппарате ход процессуальной проверки и ее результаты. Генеральный прокурор Игорь Краснов уволил Мыльникова.