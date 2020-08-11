{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв в порту Бейрута
Обновлено 

СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 171

Не менее 30 человек числятся пропавшими без вести

БЕЙРУТ, 11 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 171 человек погиб в результате взрыва в порту Бейрута. Такие данные привел во вторник телеканал Sky News Arabia со ссылкой на Минздрав Ливана.

На эту тему
Что известно о взрыве в порту Бейрута

По сведениям канала, пропавшими без вести числятся не менее 30 человек. Ранее сообщалось о не менее 164 погибших.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. По данным главы синдиката подрядчиков Марона Хелу, взрывной волной повреждены порядка 40 тыс. домов и 200 тыс. квартир, более 300 тыс. человек остались без крова. 

 

Теги
ЛиванВзрыв в порту Бейрута
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. экс-сотрудника ГП по делу о насилии над полицейским
Суд рассмотрел дело Игоря Мыльникова в особом порядке в связи с признанием им вины
Читать полностью