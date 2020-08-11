СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 171

БЕЙРУТ, 11 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 171 человек погиб в результате взрыва в порту Бейрута. Такие данные привел во вторник телеканал Sky News Arabia со ссылкой на Минздрав Ливана.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

По сведениям канала, пропавшими без вести числятся не менее 30 человек. Ранее сообщалось о не менее 164 погибших.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. По данным главы синдиката подрядчиков Марона Хелу, взрывной волной повреждены порядка 40 тыс. домов и 200 тыс. квартир, более 300 тыс. человек остались без крова.