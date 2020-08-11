На Калининской АЭС произошло задымление при тестовом пуске генератора

ТАСС, 11 августа. Задымление произошло на Калининской атомной электростанции (АЭС) во вторник во время пробного пуска дизеля-генератора. Ситуация не повлияла на работу основного оборудования, радиационный фон в районе станции и прилегающей территории находится в норме, сообщили ТАСС в пресс-службе АЭС.

"При проведении планового опробования дизель-генератора под полной нагрузкой зафиксировано увеличение объема дыма из газовыхлопного коллектора. Возгорания не было. Дизель-генератор находится не в основном здании станции, ситуация не повлияла на работу оборудования, нарушение условий безопасности нет, радиационный фон в районе станции и прилегающей территории находится в норме", - сказал собеседник агентства.

Сейчас на АЭС в работе находятся энергоблоки №2 и №3, на энергоблоках №1 и №4 ведется плановый капитальный ремонт.

Калининская АЭС - филиал "Росэнергоатома". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1 000 МВт каждый.