Число отравившихся водой в Дагестане выросло до 53

МАХАЧКАЛА, 11 августа. /ТАСС/. Число отравившихся питьевой водой и заразившихся кишечной палочкой в селе Геджух в Дербентском районе Дагестана выросло до 53, из них восемь госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана.

"На сегодня общее количество с острой кишечной инфекцией в селе Геджух - 53 человека. Из них 8 человек госпитализированы в Дербентскую центральную городскую больницу, в том числе пятеро детей. Состояние их удовлетворительное, тяжелых форм заболевания нет. Еще 45 человек получают медицинскую помощь амбулаторно", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, 45 случаев заболевания удалось выявить в ходе организованных Минздравом Дагестана подворных обходов, которыми охвачено более 4 тыс. жителей селения Геджух. Для этого, как сообщалось ранее, сформировано 22 бригады из 44 медработников.

"Ситуация находится на контроле правительства республики и регионального Минздрава", - сообщил собеседник ТАСС, добавив, что в Геджух для оказания организационно-методической и лечебно-диагностической помощи направлены врач-инфекционист и врач-эпидемиолог Республиканского центра инфекционных болезней.

В воскресенье в пресс-службе Минздрава Дагестана сообщали, что в селе Геджух выявлены признаки острой кишечной инфекции у 49 человек, в том числе у 39 детей. Уточнялось, что четыре человека, в том числе трое детей, были госпитализированы, остальные 45 получают лечение амбулаторно. В пресс-службе также отметили, что первый вице-премьер Дагестана Анатолий Карибов поручил региональному МЧС подключиться к работе по стабилизации ситуации в Геджухе и оказать содействие администрации района в стабильном подвозе питьевой воды в населенный пункт.

Ранее сообщалось, что сотрудники следственного управления СК РФ по Дагестану проводят проверку из-за массового отравления питьевой водой жителей села Геджух. Власти района организовали подвоз воды для жителей сельского поселения.