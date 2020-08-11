В Волгоградской области прокуратура проверит все АГЗС на соблюдение пожарной безопасности

ВОЛГОГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Прокуратура Волгоградской области организовала масштабную проверку всех газовых автозаправочных станций (АГЗС) региона на соблюдение пожарной и промышленной безопасности после пожара и взрыва на АЗС в Тракторозаводском районе Волгограда. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства во вторник.

"Прокуратурой Волгоградской области организована проверка исполнения требований законодательства о промышленной и пожарной безопасности на автогазозаправочных станциях", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего в Волгоградской области насчитывается около 150 подобных заправок.