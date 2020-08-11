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ТЦ "Мега" в Ленобласти эвакуировали из-за сообщения о минировании

Сообщение было анонимным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Торговый центр "Мега Парнас" в Ленинградской области эвакуировали после поступления анонимного сообщения о минировании комплекса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании - владельца торгового объекта Ingka Centres.

"Полиция получила информацию о том, что "Мега Парнас" заминирована. Было принято решение об эвакуации центра", - сказала собеседница агентства.

Магазины торговых центров "Мега Дыбенко" и "Мега Парнас" в Ленинградской области с 27 июля полностью открылись для посетителей, после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

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