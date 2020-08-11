Апелляционный суд признал законным продление ареста экс-министру Абызову

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Первый апелляционный суд Москвы признал законным продление ареста экс-министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову и другим фигурантам дела, обвиняемым в создании преступного сообщества с использованием служебного положения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал законным решение Мосгорсуда по вопросу продления меры пресечения Абызову, а также экс-главе компании "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву, бывшему гендиректору российской бизнес-группы "Ру-ком" Николаю Степанову, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову, замгендиректора группы "Ру-ком" Михаилу Русакову и директору по экономике и финансам компании "Рэмис" Галине Фрайденберг", - сказали в пресс-службе. Ранее Мосгорсуд оставил их в СИЗО до 25 сентября.

Абызов был задержан и арестован весной 2019 года. Он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ, предусматривает наказание от 15 до 20 лет колонии), отмывании денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, Абызов вместе с сообщниками похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области.