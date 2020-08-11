Александр Ширвиндт стал участником ДТП в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 августа. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт стал участником ДТП в городе Валдае Новгородской области, сообщил ТАСС информированный источник в области. В региональном УМВД ТАСС подтвердили информацию об инциденте, сам Ширвиндт сообщил агентству, что в аварии не пострадал.

По данным УМВД России по Новгородской области, ДТП с участием двух легковых автомобилей Mitsubishi L200 и Renault Sandero произошло днем во вторник, в результате столкновения пассажир Renault с травмами доставлена в местную больницу.

"В настоящее время выясняются причины и обстоятельства совершения ДТП, устанавливается виновник. За рулем Mitsubishi L200 был мужчина 1934 года рождения. Пострадавшая - пассажир автомашины Renault Sandero была госпитализирована с травмами в Валдайскую ЦРБ", - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

По данным информированного источника, одним из участников этого ДТП в городе Валдай стал народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Собеседник агентства добавил, что артист не пострадал.

"Я жив, здоров. Сцепились две машины на перекрестке. Обычное дело автомобилистов", - сообщил ТАСС сам Ширвиндт.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В кино снимается с 1956 года, исполнял различные роли в картинах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Двенадцать стульев", "Вокзал для двоих" и других. С 1958 года преподает в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина, с 1995 года - профессор кафедры "мастерство актера". Среди его выпускников Андрей Миронов, Алла Демидова, Наталья Гундарева, Светлана Рябова, Александр Пороховщиков, Мария Голубкина, Леонид Ярмольник. За свою долгую творческую деятельность удостоен звания народного артиста РСФСР, награжден орденом "Дружбы народов", является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".