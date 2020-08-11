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Источник: экс-министра спорта Ингушетии доставили для допроса в Северную Осетию

Ранее в доме Дауда Алхазурова прошли обыски

МАГАС, 11 августа. /ТАСС/. Правоохранители в Ингушетии провели обыски в частных домах бывшего министра спорта Ингушетии и его брата. Сейчас они доставлены на допрос на территорию Северной Осетии, сказал ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"С утра в доме экс-министра спорта [Дауда] Алхазурова и в доме его брата прошли обыски, затем они были доставлены во Владикавказ для допроса", - сказал источник. Он добавил, что обыски могут быть связаны с делом о коррупции. Источник не исключил, что Алхазурова задержат.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

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РоссияИнгушетияСеверная Осетия
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