В отношении создателя проекта "Омбудсмен полиции" возбуждено еще семь уголовных дел

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили еще семь уголовных дел в отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, всего же СК расследует 14 дел, возбужденных в отношении него. Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов Сергей Тюленев.

"В отношении Воронцова возбуждено еще шесть уголовных дел по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти") - эти дела возбуждены на основании публикаций в социальной сети "ВКонтакте", и еще одно дело по ст. 242 УК РФ ("Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов"). Сегодня следователь ознакомил нас с соответствующими постановлениями", - сказал он.