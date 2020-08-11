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В отношении создателя проекта "Омбудсмен полиции" возбуждено еще семь уголовных дел

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили еще семь уголовных дел в отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, всего же СК расследует 14 дел, возбужденных в отношении него. Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов Сергей Тюленев.

"В отношении Воронцова возбуждено еще шесть уголовных дел по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти") - эти дела возбуждены на основании публикаций в социальной сети "ВКонтакте", и еще одно дело по ст. 242 УК РФ ("Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов"). Сегодня следователь ознакомил нас с соответствующими постановлениями", - сказал он.

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